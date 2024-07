Usa, Salvini: spero vinca Trump, conto di andare in Usa prima del voto

Roma, 13 lug. (askanews) – Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista-video su ‘Italia Report Usa’, parla del suo rapporto con Donald Trump ed esprime il suo auspicio che alle elezioni vincano i repubblicani.

Il voto negli Usa “è determinante per l’Europa, l’Italia e tutto l’Occidente. Io seguo i dibattiti. Ho contatti con l’attuale amministrazione americana. Non ho mai nascosto la mia speranza in una vittoria Repubblicana, per mille motivi: sui temi della sicurezza, la famiglia, la lotta all’immigrazione clandestina, contrasto ai fanatismi e la pace. Conto che per l’interesse di tanti ci sarà la vittoria Repubblicana a novembre”, afferma.

Con Donald Trump “ci siamo sentiti brevemente al telefono non più tardi di qualche settimana fa. La politica italiana è molto prudente nei confronti di Trump. Io non ho mai nascosto la mia simpatia umana e la mia sintonia culturale e quindi sto seguendo una campagna elettorale appassionante”, aggiunge.

“Conto prima del voto di esserci. Ho già alcune missioni istituzionali che mi sono state proposte da ministro, avrei già potuto esserci in questo periodo ma i dossier che abbiamo in Italia mi impegnano qui ma conto in autunno di fare una missione istituzionale negli Usa con dei passaggi politici, con l’incontro con alcuni vertici Repubblicani che dal mio punto di vista sono il futuro”, conclude.