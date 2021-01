Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Io se fossi stato negli Stati Uniti avrei votato Trump” ma “uno dei più grandi amici di Trump è Conte ma non mi interessano le amicizie degli altri…”. Lo dice Matteo Salvini a In Mezz’ora in Più. “Ci sono alcuni valori dei liberali e dei conservatori che fanno parte del mio patrimonio valoriale” ma “io non scimmiotto Trump” o altri, “noi siamo in Italia”.