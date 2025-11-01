Usa, Sanlorenzo si rafforza: inaugurata la nuova sede a Fort Lauderdale

In concomitanza con il Fort Lauderdale International Boat Show 2025, Sanlorenzo ha inaugurato la nuova sede Sanlorenzo Americas nella iconica marina del Pier Sixty-Six a Fort Lauderdale, dove ha debuttato anche il nuovo e rinnovato headquarter regionale della Maison sul waterfront, nella capitale mondiale dello yachting: Fort Lauderdale.

La nuova sede nel cuore della capitale dello yachting rappresenta un passo ulteriore nell’impegno di Sanlorenzo nel mercato americano, dove negli ultimi anni il brand ha sviluppato una crescita costante e una presenza stabile.

Progettata con la firma inconfondibile di Piero Lissoni Lissoni Partners, Art Director del brand, la sede centralizza le fondamentali aree di Design, Technical & After Sales, mentre il minimalismo italiano con linee pulite, materiali naturali e una relazione diretta con il mare definiscono lo spazio.

“La nostra nuova casa al Pier Sixty-Six rappresenta un segno concreto dell’impegno di Sanlorenzo verso le Americhe, un luogo dove design, innovazione e comunità si incontrano”, ha dichiarato Massimo Perotti, presidente e Ceo di Sanlorenzo Spa.

