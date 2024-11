Usa s’attendono presto settimo test nucleare Nordcorea

Roma, 23 nov. (askanews) – Gli Stati uniti ritengono che la Corea del Nord sia pronta a effettuare un possibile settimo test nucleare e aspetta “solo una decisione politica” per procedere. Lo ha affermato Alexandra Bell, vice assistente del segretario di Stato per il controllo degli armamenti, la deterrenza e la stabilità, rilanciando una valutazione che nelle ultime settimane è stata più volte già condivisa dall’intelligence sudcoreana.

“Gli Stati uniti valutano che la Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK) abbia preparato il sito di test di Punggye-ri per un potenziale settimo test nucleare esplosivo e stia aspettando solo una decisione politica per procedere”, ha affermato Bell durante un forum organizzato dalla Korea Society, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap. “Un tale test costituirebbe – ha proseguito – una grave escalation delle tensioni nella regione e rappresenterebbe un rischio per la sicurezza di tutto il mondo”.

Bell ha criticato i test di armi effettuati da Pyongyang quest’anno, incluso quello di un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-19, considerandoli una violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Ogni lancio di missili, ogni discorso di minaccia nucleare – ha detto ancora – sono indicazioni che la DPRK è determinata a progredire nei suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa e missili balistici, sottolineando la chiara necessità di rafforzare e adattare ulteriormente la nostra alleanza con la Repubblica di Corea (Corea del Sud, ndr.) per essere meglio preparati a difenderci da potenziali attacchi, incluso l’impiego nucleare”. In questo senso, ha aggiunto, “l’impegno degli Stati uniti per la difesa della Repubblica di Corea rimane ferreo e il nostro obiettivo resta la completa denuclearizzazione della penisola coreana”, mentre la risposta a Pyongyang in caso di qualsiasi attacco con armi nucleari da parte del Nord contro il Sud sarà affrontato con una risposta “rapida, schiacciante e decisiva”.