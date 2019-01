Usa, scatti e riprese “al volo”: AirSelfie al Ces di Las Vegas

AirSelfie, l’azienda italiana produttrice di micro droni, ha presentato al CES 2019 di Las Vegas – la più importante fiera dell’elettronica del Nord America, tra le più importanti al mondo – 3 nuovi prodotti per autoscatti e riprese aeree disponibili dalla fine del 2019. Air 110, il micro drone economico, con fotocamera da 12 megapixel, in grado di acquisire video pure in alta definizione, ha un’autonomia di sei minuti. Air Zen, invece, composto da carbonio e plastica, ha una fotocamera da 13 megapixel, offre una visione a 120 gradi ed immagini in 4K. È resistente all’acqua e grazie alla memoria interna può essere utilizzato anche senza smartphone. Air Duo, infine, è il primo mini drone con doppia fotocamera. Entrambe da 12 megapixel, possono registrare video anche in alta definizione. Composto interamente in alluminio, ha un’autonomia di 7 minuti, prolungabile con batteria extra. Il punto di forza di entrambi i modelli è la tecnologia proprietaria A.I.R, grazie alla quale i droni volano da soli ed è possibile programmare scatti e video. Inoltre, con l’app smartphone One-Touch, poi si potrà acquisire, modificare, e condividere facilmente i frutti delle riprese, così da avere selfie e non solo da tutta un’altra prospettiva.