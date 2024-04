Usa, Scende a 77,2 pt fiducia consumatori Un. Michigan in aprile

New York, 26 apr. (askanews) – Ad aprile, gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull’economia rispetto al mese precedente. La lettura finale dell’indice sulla fiducia redatto mensilmente dall’Università del Michigan è stata pari a 77,2 punti, dopo i 79,4 punti registrati in marzo. Le attese erano per un dato a 77,9 punti come in lettura preliminare.

La componente che misura le aspettative sulla situazione attuale è passata da 82,5 punti a 79, quella per il futuro è scesa da 77,4 a 76 punti. Per quanto riguarda l’inflazione, le aspettative a un anno sono risalite dal 2,9% al 3,2%; mentre quelle a cinque anni sono passate dal 2,8% al 3%. Nel febbraio 2020, prima dell’inizio della pandemia, l’indice era a 101 punti.