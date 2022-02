Usa, Simone Bianchi firma il poster del concerto dei Tool a Miami

Simone Bianchi, l’illustratore, pittore e designer lucchese di fama internazionale, ha realizzato per i Tool, fra le più celebri band metal del pianeta, con milioni di dischi venduti e attualmente impegnata in un tour mondiale, direttamente su richiesta del chitarrista Adam Jones, il poster esclusivo per il concerto che si è tenuto lo scorso 10 febbraio al FTX Arena di Miami.

Come emerge dalle recenti collaborazioni con Caparezza e Pau dei Negrita – per citarne alcuni – fra le più grandi passioni di Simone Bianchi c’è sicuramente la musica, che riveste un ruolo centrale anche nella sua arte pittorica, influenzandolo e rappresentato un’inesauribile fonte d’ispirazione.

Il quadro su tela dipinto per i Tool è stato un vero viaggio personale intrapreso per dare forma alla sua idea.

“Ho ricevuto un messaggio da Adam Jones – spiega Bianchi – in cui mi chiedeva semplicemente di dipingere un pezzo per la band. Ovviamente gli ho risposto di sì e da lì in poi tutto quello che mi ha detto è stato “You can do whatever you want”, praticamente il paradiso per ogni illustratore. Non mi hanno chiesto una modifica, né un aggiustamento, hanno rispettato appieno il lavoro che avevo pensato”.