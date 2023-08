Usa, sondaggio New York Times: Trump e Biden alla pari

Joe Biden ha recuperato consensi tra i Democratici rispetto a un anno fa, ma nonostante i suoi innumerevoli guai giudiziari, Donald Trump continua ad essere un avversario temibile, in vista delle presidenziali 2024. Un nuovo sondaggio New York Times-Siena College effettuato tra gli elettori registrati nelle liste elettorali indica che il presidente Usa e il suo predecessore sono attualmente alla pari, col 43 percento dei consensi. E anche se Trump raccoglie solamente il 41 percento di giudizi favorevoli tra i potenziali elettori, con la maggioranza che lo ritiene responsabile di gravi reati, l’indice di approvazione di Biden non va oltre il 39 percento, nonostante i miglioramenti dell’economia e il costante calo dell’inflazione.