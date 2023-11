Usa, su Prime Video la storia del sogno americano nel racconto degli italiani che ce l’hanno fatta

È disponibile dal 17 novembre il docufilm New York Solo Andata di Davide Ippolito prodotto da LuckyHorn Entertainment.

New York Solo Andata è la storia del sogno americano. Il racconto di un viaggio nella Grande Mela, dai primi flussi migratori italiani di fine ‘800 e inizio ‘900 ai giorni nostri, attraverso le voci di chi, con coraggio e determinazione, ha realizzato il proprio sogno e si è distinto in diversi settori e attività professionali grazie a un unico denominatore: la città di New York.

La città che non dorme mai rappresenta da sempre la porta d’accesso agli Stati Uniti e al sogno americano, considerata nell’immaginario collettivo come portatrice di grandi opportunità e di successo.

Tra le personalità che si raccontano, il Console Generale a New York, Fabrizio Di Michele, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Fabio Finotti, il direttore dell’Italian Trade Agency di NY, Antonino La Spina, l’ex presidente del Consiglio dei ministri Lamberto Dini, il giornalista Federico Rampini, lo scrittore e docente della New York University Antonio Monda, Raffaele Guida (Lello il Barbiere di New York, volto noto dei social), Riccardo Forlenza Global Managing Director di IBM, la giornalista e guida letteraria Marta Ciccolari Micaldi (che ha ideato il progetto divulgativo che porta il suo nome d’arte, La McMusa, attraverso il quale organizza corsi di letteratura americana in Europa e viaggi letterari negli Stati Uniti ), Marc Urselli (ingegnere del suono con tre Grammy all’attivo), il musicista e compositore Fabrizio Mancinelli (Direttore d’orchestra per la colonna sonora del film premio Oscar Green Book), e tanti altri esponenti del mondo dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura.

Le musiche del docufilm sono a cura di Mirko Ettore D’Agostino e il brano di chiusura, su cui scorrono i titoli di coda è “L’Ultima Sera” singolo di Cristiano Cosa scritto con Francesco Gaudio appositamente per il film. Il brano, uscito a fine ottobre e prodotto sempre da LuckyHorn Entertainment, cerca di convogliare le energie provenienti dai protagonisti del documentario in un’unica traccia: un inno dedicato a chi sogna di farcela, pur non dimenticando le proprie radici e sogna, magari un giorno, di tornare a casa facendo tesoro delle esperienze fatte. La produzione di New York Solo Andata e del singolo, sono state entrambe supervisionate dal produttore esecutivo Simone D’Andria.

Davide Ippolito, regista e produttore del film con la sua LuckyHorn Entertainment dichiara: “New York Solo Andata è il film che volevo fare fin dalla prima volta che ho messo piede in questa città. Aver avuto l’opportunità di confrontarmi con tanti italiani di successo qui negli Stati Uniti ha rafforzato il mio amore per questo Paese e in particolare per la città di New York dove alla fine ho deciso di trasferire la mia famiglia e parte delle mie attività imprenditoriali”.

Davide Ippolito, nato a Napoli, vive a New York, è considerato tra i maggiori esperti di Reputazione a livello internazionale, è editore e regista e produttore di film e documentari. Già autore per Amazon prime video. Fondatore di Business+. È Direttore scientifico di Reputation Research New York dell’Italian American Reputation Lab – IARL, e svolge incarichi di consulenza per il NIAF (National Italian American Foundation), Confindustria, Federmanager, Università, Confindustria, enti di ricerca e diverse Istituzioni italiane. Ha inoltre ricoperto incarichi di consulenza all’interno di organizzazioni nazionali e internazionali. È opinionista per giornali e tv in qualità di esperto sulle tematiche che gravitano attorno alla Reputazione e agli Stati Uniti. Nel 2023 è uscito il libro “Against Stereotypes. The real Reputation of Italian American” e ha pubblicato 4 libri sulla Reputazione e due saggi distribuiti da Mondadori. Editorialista per Formiche, ilSettimanale, Reputation Review, e diverse riviste in ambito scientifico. Ha svolto incarichi di docenza per l’Università di Roma La Sapienza e società di formazione manageriale e lecture alla Emory University di Atlanta.