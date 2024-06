Usa: superindice economia -0,5% a maggio, peggio di stime

New York, 21 giu. (askanews) – Il superindice dell’economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, ha fatto registrare un altro dato in negativo a maggio; a febbraio, invece, era stata interrotta una serie di 22 dati consecutivi in ribasso. Lo scorso mese, è sceso dello 0,5% a 101,2 punti, contro attese per un calo dello 0,3%, dopo il -0,6% di aprile (confermato).

Nei sei mesi tra novembre 2023 e maggio 2024, registrato un ribasso del 2%, inferiore a quello dei sei mesi precedenti (-3,4%). Il Conference Board “non prevede più una recessione, ma stima un rallentamento della crescita del Pil sotto l’1 per cento”.