Usa, tante celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza

Ministri, parlamentari, leader di partito, amministratori delegati passati e presenti. Sono solo alcune delle personalità che ieri hanno partecipato alle celebrazioni del giorno dell’indipendenza presso l’ambasciata americana a Roma di cui l’Ambasciatore Jack Markell, nella cornice tradizionale di Villa Taverna. Gli oltre tremila ospiti sono stati accolti da Shawn Crowley, l’incaricato d’affari Usa, che ha parlato dal podio insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ricordato l’importanza della collaborazione tra i due Paesi. “Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono eccellenti, collaboriamo su diversi temi, per la libertà e la democrazia”, ha detto, considerandosi “grato” a Washington per aver “sempre difeso libertà e democrazia”. Erano presenti Matteo Salvini con Francesca Verdini, Carlo Nordio con la moglie Maria Pia Manuel, poi ancora Giuseppe Valditara e Giancarlo Giorgetti, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Ciriani. Non solo governo: presenti anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che durante gli incontri è stata sempre scortata dal deputato Pd Antonio Misiani, presente insieme alla moglie Maria Ines Brignoli; il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nonché parlamentari di tutti gli schieramenti. Nei conciliaboli, i temi più ricorrenti sono stati il fallito “golpe” di Prigozhin e le conseguenze per il fronte dei Paesi alleati dell’Ucraina, e la data di arrivo del nuovo ambasciatore. Jack Markell è stato ascoltato dalla commissione Esteri del Senato per la conferma dell’incarico a Roma e San Marino. La procedura di nomina è ancora in corso, mancano una serie di passaggi formali, ma dall’autunno Villa Taverna avrà sicuramente un nuovo inquilino.