Usa, tanti eventi per la settimana della lingua italiana nel mondo

Tanti eventi negli USA per la XIX edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (21-27 ottobre 2019) . L’evento ha preso il via con l’intervento dell’Ambasciatore Varricchio presso l’Università del Maryland. Nel suo discorso agli studenti Varricchio ha sottolineato come “la lingua rifletta i valori e la ricchezza dell’Italia” e come svolga “un ruolo fondamentale nella promozione del nostro Paese all’estero”, ricordando come siano oltre 200 mila e in costante aumento gli americani che studiano l’Italiano e che l’Italia è la prima destinazione – non di lingua anglosassone – di studio all’estero per gli americani.

Per celebrare la Settimana della Lingua, l’Ambasciata d’Italia a Washington e l’Istituto Italiano di Cultura hanno organizzato in collaborazione con prestigiose organizzazioni ed istituzioni della capitale una serie di eventi. Mercoledì 23 ottobre presso l’Ambasciata d’Italia il Maestro Speranza Scappucci, tra le prime direttrici d’orchestra al mondo, è stata presentata “La Traviata”, mettendo in luce l’impatto del capolavoro di Verdi sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Venerdì 25, sempre presso l’Ambasciata d’Italia, si è tenuta la proiezione del film “Il Bacio di Tosca” del regista svizzero Daniel Schmid, in collaborazione con l’Ambasciata Svizzera negli Stati Uniti, in occasione del 30esimo anniversario della pellicola. Il 26 ottobre, l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura e la Washington National Opera, poi, hanno presentato un’anteprima speciale dell’Otello di Giuseppe Verdi al J. F. Kennedy Center for the Performing Arts. Sempre nel contesto della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, venerdì 25 l’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia ha organizzato la premiazione dei 21 studenti che hanno superato l’esame Advanced Placement di Italiano, certificazione che suggella il percorso di studio dell’Italiano nelle scuole statunitensi.