Usa, The Italian Sea Group: inaugurato il primo flagship store a Long Island

The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso di Marina di Massa e, secondo il Global Order Book 2022 – la classifica internazionale stilata da Boat International-, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri, sbarca con un proprio flagship store in USA a East Hampton, Long Island, zona di riferimento per la nautica della costa orientale americana. Un’operazione che segna un importante passo nel piano di espansione commerciale del Gruppo negli States ed è stato realizzato in collaborazione con FGI Yacht Group e Frank Grzeszczak Sr., direttore vendite America per i brand Admiral e Tecnomar e contribuirà ad avvicinare il cantiere navale di Marina di Carrara ad una clientela che si dimostra sempre più interessata alla nautica made in Italy.

Nello showroom, realizzato nel classico stile americano, verranno esposti i modelli dello yacht Admiral Galileo, il megayacht di 80 mt venduto a dicembre 2021 e del Tecnomar for Lamborghini 63 motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni realizzato in collaborazione con l’iconica casa automobilistica e che ha riscontrato molto entusiasmo e interesse dal mercato nautico americano. Inoltre, TISG a sei mesi dall’acquisizione degli storici brand Perini e Picchiotti, ha anche presentato la nuova flotta del brand Picchiotti, nome che dal 1575 rappresenta l’eccellenza e l’eleganza della tradizione navale italiana. Il progetto, nato dalla collaborazione con Luca Dini e la sua Design & Architecture, rappresenta l’intesa tra le idee ed esigenze di rilancio di TISG, che aveva l’obbiettivo di ripercorrere l’essenza stilistica storica di Picchiotti, con la partecipazione di Kurt Lehman e la sua Yacht Moments Consultant. Dall’inizio del 2022 Italian Sea Group ha già in cantiere 27 commesse pari a 827 milioni di euro che impiegheranno l’azienda fino al 2026, delle commesse in costruzione, di cui circa l’80% rappresentato da yacht di dimensioni superiori ai 50 metri.

The Italian Sea Group è composto dal brand Admiral che, fondato nel 1966 con il varo di un primo yacht in legno di 18 metri, ha visto il battesimo del mare per altri 147 yacht con una linea che si distingue per utilizzare alluminio e acciaio su imbarcazioni che vanno dai 37 a 100 metri. Altro brand del gruppo è Tecnomar, dedicato alla velocità, che ha appena varato il suo yacht più veloce, ispirato non a caso ad un marchio principe della sportività da corsa: la Lamborghini Siàn FKP 37, la supersportiva ibrida con cui la casa automobilistica sta tracciando un nuovo corso. Il “Tecnomar for Lamborghini 63”, che ricorda l’anno di fondazione della casa bolognese, 1963, raggiunge i 60 nodi di velocità, spinto da due motori V12 Man, con soluzioni ingegneristiche innovative ed un design unico e distintivo, frutto della collaborazione tra i progettisti di entrambe le aziende.

Nca Refit – altro brand di The Italian Sea Group – si occupa della manutenzione degli yacht di grande dimensione con ingegneri, architetti e tecnici per effettuare i check-up delle imbarcazioni. Celi è infine il brand storico del gruppo dedicato alla progettazione e realizzazione di interni di lusso. Data la quantità di cantieri nel mondo che possono costruire yacht, la scelta di The Italian Sea Group è stata quella di offrire un prodotto totalmente Made in Italy e di alto livello, vista la sua quasi esclusiva clientela internazionale. Quindi ha scelto di investire per portare all’interno tutte le fasi costruttive a partire dai componenti in acciaio inox per gli esterni e gli interni degli yacht, alla tappezzeria, alla falegnameria ed infine alla verniciatura, tutto per controllare totalmente la qualità assoluta della filiera. Tisg ha anche una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri. A questi marchi dal dicembre 2021 The Italian Sea Group ha affiancato nella sua offerta lo storico cantiere Perini Navi che include anche Picchiotti.