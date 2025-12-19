Usa, Trump sigla accordi con le case farmaceutiche su tagli prezzi

Roma, 19 dic. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha raggiunto una intesa con molte tra le maggiori case farmaceutiche Usa ed europee per ridurre i prezzi sul mercato interno. L’accordo è stato annunciato con una conferenza alla Casa Bianca e, secondo lo stesso Trump, 14 aziende farmaceutiche globali hanno accettato di offrire i loro prodotti negli Usa allo stesso livello di prezzo rispetto al Paese in cui li vendono al valore più basso, secondo il principio di “most favoured nation”.

Secondo Cnbc, l’intesa coinvolge Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, Gsk, Sanofi, Roche’s Genentech, Boehringer Ingelheim e Novartis.

Per un periodo di tre anni, in cambio, le case firmatarie non dovranno subire dazi specifici previsti dall’amministrazione Trump, ma dovranno continuare e investire su capacità di produzione negli Usa. Per i consumatori Usa significherà “che saranno sconti massicci, massicci”, ha affermato Trump . (fonte immagine: The White House).