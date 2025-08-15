Usa, Trump verso l’incontro con Putin in Alaska: Posta in gioco alta

“Posta in gioco alta!!!”: lo scrive Donald Trump sul suo social, Truth, poco prima della partenza da Washington per l’Alaska, dove nella serata italiana ci sarà l’attesissimo incontro con Vladimir Putin.

L’Air Force One con a bordo il presidente americano Donald Trump è decollato dalla base di Andrews per dirigersi in Alaska. La Casa Bianca conferma che il vertice nella base Usa alle porte di Anchorage avrà inizio alle 21 ora italiana e che la partenza del presidente dalla città dell’Alaska per tornare a Washington è prevista alle 3.45 del mattino in Italia.

“Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell’Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo” dice Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, come riportano i media internazionali. Trump ribadisce quindi che l’obiettivo è di dare garanzie di sicurezza all’Ucraina, “ma non sotto l’ombrello della Nato”: “Ed è l’Europa – ha aggiunto – che dovrà prendere la guida”.