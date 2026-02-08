Usa, Trump: votino solo cittadini Usa che si identificano alle urne

Roma, 8 feb. (askanews) – Alle urne “solo dopo essere stati identificati”. Tutti gli elettori “devono dimostrare di avere la cittadinanza Usa”. “Niente voto postale”, tranne che per malattia, disabilità, militari o viaggi all’estero. Sono i tre punti chiave del “Save America Act”, annunciato dal presidente Usa Donald Trump dal suo social, Truth.

“Le elezioni americane sono state oggetto di brogli, rubate e prese in giro in tutto il mondo. O le sistemiamo o non avremo più un Paese. Chiedo ai repubblicani di lottare per il Save America Act”, afferma Trump. (fonte immagine: The White House)