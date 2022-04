Usa, tutto pronto per il Gala Niaf: cerimonia il 21 aprile a New York

Ultimi ritocchi alla preparazione del Gala della National Italian American Foundation in programma il prossimo 21 aprile al Cipriani di New York che è già tutto esaurito.

Ad essere premiati quest’anno saranno Angelo J. Genova (Genova Burns LLC); Anthony J. de Nicola (Welsh, Carson, Anderson & Stowe); B.J. Agugliaro (PwC); Michael Maturo (RXR Realty); e Anna Illy (Ernesto Illy Foundation – illycaffé). Ospite dall’Italia una delegazione della Regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio; l’Abruzzo, infatti, è stata regioni d’onore Niaf nel 2021. A fare gli onori di casa Gerard S. LaRocca, membro del Board della Niaf. I proventi del galà di New York della NIAF saranno destinati ai programmi filantropici ed educativi della Fondazione.