Usa, Vespa porta la magia della dolce vita negli Hamptons

Questa estate, il sogno italiano arriva direttamente negli Hamptons, portando con sé il fascino intramontabile della Dolce Vita firmata Vespa. Il brand icona del Made in Italy sbarca all’EHP Resort & Marina, uno degli indirizzi più esclusivi di East Hampton, dove viali di cedri e baie nascoste creano l’ambientazione perfetta per un’esperienza all’insegna dello stile e della libertà.

Per due domeniche speciali, il 3 e il 17 agosto, gli ospiti del resort avranno la possibilità di vivere una vera e propria “vacanza all’italiana” senza lasciare Long Island. Grazie all’iniziativa Vespa by the Pool, sarà possibile arrivare a cena in sella a una Vespa, gustare piatti della tradizione mediterranea firmati dal ristorante Sì Sì — rinomato per il suo approccio contemporaneo alla cucina italiana — e lasciarsi trasportare dalla musica dal vivo in un’atmosfera rilassata ma sofisticata.

Ad accompagnare l’iconica due ruote c’è anche la nuova capsule “Summer Edit”, una collezione di abbigliamento pensata per chi vive la stagione estiva in movimento. I capi, esposti all’interno della boutique dell’EHP, celebrano lo spirito libero e avventuroso del brand. Tra grafiche leggere e tessuti versatili spicca una frase che è già un manifesto: “No maps, no plans, just ride” (“Niente mappe, niente piani, guida e basta”). Un inno all’improvvisazione chic che ben si sposa con l’eleganza rilassata degli Hamptons.

Ma l’esperienza non si ferma al bordo piscina: gli ospiti del resort potranno infatti scoprire le bellezze naturali dell’East End, tra spiagge nascoste e vigneti affacciati sull’oceano, grazie a una flotta esclusiva di Vespa disponibile per tour personalizzati lungo le suggestive strade secondarie della zona. Un modo unico per esplorare il territorio, con lo stile e il ritmo giusto.

Il progetto fa parte di una strategia più ampia che punta a esportare l’intero lifestyle italiano all’estero, fondendo design, cultura, cucina e passione per il viaggio. Dopo il successo di Vespa by the Sea — che lo scorso anno ha fatto tappa in destinazioni glamour come Portofino e il Sud della Sardegna — Vespa by the Pool debutta ora negli Stati Uniti, confermando il desiderio di far vivere l’esperienza Vespa oltre i confini geografici, rendendola sempre più sinonimo di un modo di vivere spensierato, raffinato e autentico.

In sella a una Vespa, ogni curva diventa parte del viaggio. E quest’estate, anche negli Hamptons, si parte senza mappa.