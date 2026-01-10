Usa, visita congiunta in Texas degli ambasciatori Peronaci e Fertitta

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha concluso il 9 gennaio una visita congiunta in Texas con il suo omologo americano a Roma, Tilman Fertitta.

“Ho scelto di tornare in Texas insieme all’ambasciatore Fertitta per iniziare l’anno lavorando al rafforzamento di una relazione che per l’Italia ha carattere strategico”, ha commentato l’ambasciatore Peronaci. “La presenza crescente di connazionali e imprese italiane in questo Stato è accompagnata con grande attenzione dalle istituzioni e si inserisce in un più ampio rafforzamento della cooperazione tra Italia e Stati Uniti a tutti i livelli”.

Accompagnato dal console generale d’Italia a Houston Mauro Lorenzini, l’ambasciatore Peronaci ha avuto un intenso programma di due giorni, durante i quali ha avuto incontri con la comunità italiana in Texas, con una rappresentanza di nostri imprenditori e con esponenti del mondo culturale e accademico. L’ambasciatore ha visitato il Centro Culturale Italiano di Houston e lo stabilimento di Axiom Space, accompagnato dai vertici della società e dall’astronauta italiano Villadei: nel corso della visita, Peronaci ha ricordato come la cooperazione spaziale sia una delle priorità strategiche del rapporto Italia-Stati Uniti.

Si segnala poi la visita dei due ambasciatori al Museo di Belle Arti di Houston per l’esposizione dedicata all’Imperatore Traiano, prima tappa americana di un progetto espositivo internazionale di grande ambizione scientifica e diplomatica. Si tratta di una mostra di 160 opere e oggetti antichi provenienti dai musei archeologici italiani di Roma, Napoli e della Città del Vaticano, per esplorare l’impatto del regno di Traiano sull’arte e sulla cultura – un’altra importante iniziativa sull’Antica Roma dopo quella dedicata ai marmi della collezione Torlonia del Kimble Art Museum a Fort Worth, che dimostra il forte interesse per l’arte classica da parte delle più importanti istituzioni museali texane.

L’intensità dei rapporti tra Italia e Texas è dimostrata anche dall’avvio del primo volo diretto tra Houston e Roma operato da ITA a partire dal prossimo maggio e dal riconoscimento di Houston quale capitale della creatività italiana nel mondo per l’anno 2026. Inoltre, con oltre 200 imprese italiane, il nostro Paese punta a rafforzare i rapporti economico-commerciali con quello Stato, con particolare attenzione ai settori dell’energia, dello spazio, della medicina e delle biotecnologie.

Nel suo incontro coi rappresentanti della comunità italiana, Peronaci ha sottolineato come “la significativa presenza di scienziati, ricercatori e imprenditori italiani qui in Texas ci aiuta a valorizzare e a promuovere il Made in Italy: le testimonianze di avanguardia nella scienza, nell’innovazione e nelle produzioni di qualità, contribuiscono alla proiezione di un’immagine dell’Italia come Paese con grandi capacità innovative e imprenditoriali”, ha aggiunto.