Usa, visita del ministro Crosetto per accordi su cybersecurity e spazio

Austin, da parte sua, ha avuto parole di elogio al nostro Paese. “L’Italia è un alleato fondamentale sul fianco sud della Nato, apprezziamo il suo robusto contributo per la sicurezza nel mondo, in ambito Nato, Ue e Onu, con la partecipazione a molte missioni internazionali, dai Balcani all’Artico, dal Medio Oriente all’Africa e ora all’Indo-Pacifico”, ha sottolineato il capo del Pentagono.

Guido Crosetto , ministro della Difesa, in un incontro con il capo del Pentagono Lloyd Austin ha ricordato che “l’Italia non ha mai pensato un momento da che parte stare nel conflitto ucraino e continua a sostenere Kiev anche con governi diversi”.

Gli Usa non chiedono all’Italia sforzi supplementari per l’Ucraina ma sollecitano una maggiore presenza nei Balcani per tenere sotto controllo le crescenti tensioni. In cambio Roma chiede aiuto a Washington in Africa, segnalando anche una offensiva nel campo economico e della sicurezza nell’Indo-Pacifico, tra India e Giappone, la regione a più alta priorità americana. “Da Austin non ci sono state altre richieste, se non considerazioni sui possibili sviluppi del conflitto in Ucraina”, ha spiegato Crosetto alla stampa italiana dopo l’incontro, precisando che “non si è parlato della coalizione aerea perché l’Italia ha escluso la sua partecipazione”.