Usa Vs Resto del Mondo, quanto durerà la guerra dei dazi?

Ieri é stato il giorno della conferma che Trump aveva completato l’ultimo tratto del tunnel verso il disastro economico globale. Non solo quello inerente i normali rapporti di affari con altri paesi, quanto l’altro che, senza dubbio, si ripercuoterà a stretto giro nei confronti degli stessi USA. L’applicazione di dazi extra large ai prodotti provenienti dai paesi che forniscono quel mercato, ricorda da vicino il noto dispetto del marito alla moglie che si ritorse, immancabilmente verso se stesso.

I pochi rapporti commerciali di prodotti di importazione che sono entrati da tempo nella lista degli acquisti considerati irrinunciabili dalla middle class di quel paese, andranno via via diminuendo già per le sole esigenze di bilancio familiare. Quelli che supereranno indenni la riedizione della Strage degli innocenti sui generis appena accennata, non saranno certamente di aiuto alle manovre governative volte alla lotta all’inflazione. C’è da aggiungere che tra i personaggi che tentano, purtroppo invano, di riportare con i piedi per terra l’aspirante Re Mida in salsa yankee, sono un bel numero quelli di provenienza da cattedre di vario genere di Università che ricadono nella lista più che ristretta di quelle TOP. Sono proprio gli stessi abilitati senza riserve a esprimere il loro autorevole parere su quanto accade dovunque sulla Terra. Ciò che dovrebbe invitare la versione urbana degli sceriffi visti e rivisti nei film western d’epoca è che tra i destinatari della sua iniziativa Crazy Donald troverà pane per I suoi denti. Il Governo cinese, riconducendosi senza indugi alle considerazioni sul problema espresse dal Presidente XI Jimpin già dalla prima ora, ha caricato le importazioni dagli USA di dazi dal valore poco meno che doppio di quelli stabiliti a Washington. È giusto credere che circuiti perversi di tal genere si sommeranno a quelli appena accennati. Il risultato dell’operazione di sconvolgimento di equilibri, perquanto precari, prodotti dal normale funzionamento di un mercato libero, quindi concorrenziale. In esso a passare di mano è ricchezza creata e non finanza trasferita che è neutra nello sviluppo di un paese. Si aggiunga che a togliere e a non produrre nuovo valore aggiunto non si va da nessuna parte. Solo a conferma di tale stato delle cose, è bene ricordare che in campagna, da tempo immemore, di fronte a qualcosa ottenuta a fatica dalla lavorazione dei campi, gli agricoltori sono usi a dire che, tra averlo e non averlo, il risultato reale vale il doppio.

E così è, piaccia o non piaccia al creatore di mostri, anche se individuabili solo per le conseguenze che causano.