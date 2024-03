Usa2024, Biden arruola Obama e Pelosi per campagna su Obamacare

New York, 20 mar. (askanews) – Per celebrare il 14° anniversario dell’entrata in legge dell’Affordable Care Act (ACA), noto come Obamacare, la campagna elettore del presidente americano Joe Biden ha ingaggiato sabato, in un evento virtuale, l’ex presidente Barck Obama e l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi.

I due leader apriranno assieme al presidente una manifestazione virtuale che darà il via ad una serie di appuntamenti in 8 stati per promuovere l’ampiamento della legge sanitaria che oggi consente ad oltre 40 milioni di americani di usufruire dell’assistenza medica attraverso un sistema assicurativo garantito dal governo. Sia i repubblicani, che l’ex presidente Trump hanno tentato di abolire la legge, ma senza alcun successo, per cui hanno deciso di concentrare la campagna sull’immigrazione.