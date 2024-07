Usa2024, Biden non molla e scherza: Sembro un 40enne, restiamo uniti

Il presidente in Pennsylvania va a messa e fa tappa in caffetteria

Roma, 8 lug. (askanews) – Il presidente americano non intende ritirarsi dalla corsa presidenziale, nonostante una settimana di pressioni e tensioni, anche all’interno del suo stesso partito. Lunedì la Casa Bianca, in una nota ufficiale, ha annunciato che Joe Biden sarà in Texas e Nevada tra il 15 e il 17 luglio. Intanto Biden ha partecipato a Philadelphia, in Pennsylvania, a una messa religiosa nella chiesa pentecostale di Mount Airy, e a un evento nella capitale dello Stato, Harrisbourg, dove ha anche visitato una caffetteria con il governatore locale Josh Shapiro e la sindaca Wanda Williams, nell’ambito della sua campagna elettorale, ulteriore occasione per rassicurare i suoi elettori. “Gente, conosco ogni mia fibra, so che sembro un 40enne, ma sono in giro da un po’. Il vescovo e io ne stavamo parlando, compiere 40 anni, beh. Scherzi a parte, sapete che lo faccio da molto tempo e, onestamente verso Dio, non sono mai stato più ottimista riguardo al futuro dell’America se restiamo uniti, lo dico seriamente”.Poi aggiunge: “Sto per accogliere i Paesi della Nato a Washington. Li abbiamo riuniti. Il mondo ci sta guardando, non è uno scherzo, il mondo sta guardando all’America non per portare il loro fardello ma per guidare le loro speranze”.