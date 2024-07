Usa2024, Cloneey: Adoro Biden, ma non può vincere contro il tempo

New York, 10 lug. (askanews) – “Adoro Joe Biden. Come senatore. Come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui. Credo nel suo carattere. Credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha dovuto affrontare. Ma l’unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo”. Sono queste le parole con cui l’attore George Clooney in un editoriale pubblicato stamani sul New York Times invita il presidente Biden a farsi da parte e chiede al partito democratico di scegliere un nuovo candidato.

Clooney insiste sul fatto che nessuno può vincere la battaglia contro il tempo. “Nessuno di noi può. È devastante dirlo, ma il Joe Biden con cui ero tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe Biden del ‘grande affare’ del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che tutti abbiamo visto al dibattito”.

“Si tratta di età. Niente di più” continua l’attore spiegando che “non vinceremo a novembre con questo presidente. Oltre a ciò, non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato”.