Usa2024, i media commentano la vittoria di Trump: inizia era MAGA

New York, 6 nov. (askanews) – L’elezione di Donald Trump a 47mo presidente degli Stati Uniti, segna una resurrezione politica per il magnate e lo lancia ancora una volta nella lista dei primati. Trump diventa il primo condannato a vincere la Casa Bianca. A 78 anni, è anche la persona più anziana mai eletta alla carica e la seconda a vincere un altro mandato non consecutivi, dopo il presidente Grover Cleveland.

I media americani dopo una notte di analisi e proiezioni accolgono la notizia con animo contrastante. “Don Deal – l’Affare Donald”, e’ il titolo digitale del New York Post di mercoledì mattina presto. Il tabloid di proprietà di Rupert Murdoch ha sostenuto Trump a ottobre e nell’edizione cartacea mattutina del giornale presenta un Trump sorridente con il titolo “Ci è riuscito di nuovo!”.

“Trump Storms Back”, ha titolato il New York Times, usando un’espressione che indica il ritorno della furia del magnate alla guida del Paese. “Sbalorditivo ritorno al potere dopo una campagna oscura e provocatoria” è il sommario del Times per descrivere la “nuova era di incertezza” per il paese. La CNN preferisce un secco “Trump riprende il potere”, mentre il sito di notizie Axios calca la mano sulla nuova era inauguarata dal 47mo presidente: “Trump rieletto, inizia una nuova era MAGA”. Fedele alla cronaca è il Wall Street Journal che titola sul suo sito: “Donald Trump eletto 47mo presidente degli Stati Uniti. L’ex presidente e’ il primo in oltre un secolo a riprendersi la Casa Bianca dopo averla persa”.