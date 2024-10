Usa2024, Melania Trump difende diritto all’aborto in libro memorie

Roma, 3 ott. (askanews) – L’ex first lady Melania Trump, moglie dell’attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, sostiene fortemente il diritto all’aborto nel suo libro di memorie che sarà pubblicato martedì, in aperto contrasto con il marito su una questione chiave nelle elezioni presidenziali, secondo il Guardian. “È imperativo garantire alle donne l’autonomia di decidere la loro preferenza riguardo all’avere figli, in base alle loro convinzioni personali”, scrive Melania.

Le donne devono essere “libere da qualsiasi intervento o pressione da parte del governo”, insiste la moglie del candidato repubblicano. “Perché qualcun altro oltre alla donna stessa dovrebbe avere il potere di determinare cosa fare con il proprio corpo? Il diritto fondamentale alla libertà individuale di una donna (…) le dà il potere di interrompere la gravidanza se lo desidera”, scrive Melania nel suo libro, secondo il Guardian.

“Limitare il diritto di una donna di scegliere di interrompere una gravidanza indesiderata equivale a negarle il controllo sul proprio corpo. Ho avuto questa convinzione per tutta la mia vita adulta”, aggiunge, secondo il quotidiano britannico.