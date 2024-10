Usa2024, Michelle Obama: voto per Trump è “contro le donne”

Roma, 27 ott. (askanews) – L’ex first lady Michelle Obama ha lanciato ieri un’aspra accusa contro Donald Trump durante un comizio in Michigan per Kamala Harris, definendo l’ex presidente una minaccia esistenziale per i diritti delle donne. Rivolgendosi agli elettori uomini, ha detto: un voto per Trump “è un voto contro di noi”.

Parlando di Harris, l’ex first lady ha spiegato che “con ogni metro di giudizio, ha dimostrato di essere pronta”. “La vera domanda è, come paese, siamo pronti per questo momento?” ha aggiunto, rivolgendosi a una folla chiassosa e adorante a Kalamazoo. “Per favore, per favore non consegnate il nostro destino a gente come Trump, che non sa nulla di noi, che ha mostrato profondo disprezzo per noi”, ha detto. “Perché un voto per lui è un voto contro di noi, contro la nostra salute, contro il nostro valore”.