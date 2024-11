Usa2024, Schlein: nessun dubbio, speriamo vinca Kamala Harris

Roma, 5 nov. (askanews) – “Noi speriamo che vinca Kamala Harris. Il che non significa essere d’accordo su tutto. Ma bisogna sapere da che parte stare nella difesa della democrazia”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa del quotidiano ‘Domani’.

“Trump – ha aggiunto – non ha mai riconosciuto veramente l’esito del voto di 4 anni fa e già in queste ore comincia a mettere in discussione l’esito del voto, se fosse a lui sfavorevole…”. In generale, “non c’è più un riconoscimento di un ambito di regole democratiche e civili. E poi abbiamo visto già i disastri che fatto Trump quando era al governo

Ha concluso Schlein: “Non c’è un dubbio che sia auspicabile che vinca Kamala Harris. E anche negli ultimi giorni Trump non ha fatto mistero del suo odio per l’Ue”.