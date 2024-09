Usa2024, sondaggi: Harris conserva vantaggio due punti su Trump

Roma, 21 set. (askanews) – La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha un vantaggio di due punti percentuali sull’ex presidente Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Lo indicano i sondaggi analizzati dal quotidiano New York Times.

I dati aggregati dei sondaggi raccolti in tutto il Paese hanno mostrato che il 49 per cento degli americani sostiene Harris, candidata democratica, mentre il 47 per cento appoggia Trump, rappresentante repubblicano.

Il sostegno per entrambi i candidati è rimasto invariato da giovedì. A inizio agosto i sondaggi davano i due candidati testa a testa, prima che Harris superasse Trump: da quel momento ha mantenuto il suo vantaggio. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono in programma il 5 novembre.