Usa2024, Sondaggio: Michelle Obama batterebbe Trump con 50% voti

New York, 3 lug. (askanews) – L’ex first lady Michelle Obama è l’unica democratica in grado di superare l’ex presidente Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca per il 2024.

Secondo un sondaggio condotto da Reuters/Ipsos, l’ex first lady Obama in un ipotetico confronto con Trump otterrebbe il 50% di sostegno contro il suo 39% dello sfidante. Se il confronto si svolgesse tra i due solo il 4% degli intervistati non voterebbe affatto.

Lo stesso sondaggio ha rilevato che in uno scontro diretto, il presidente Biden e Trump sarebbero testa a testa. Ognuno di loro ha ricevuto il 40% delle preferenze, mentre l’8% degli intervistati ha detto che avrebbe votato per qualcun altro e un altro 8% ha detto che non avrebbe votato.

Secondo un sondaggio di Rasmussen Reports pubblicato a febbraio, Obama sarebbe stata la prima scelta tra i democratici per sostituire Biden nel 2024.