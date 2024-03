Usa2024, Trump più vicino a vittoria per nomination repubblicana

Roma, 6 mar. (askanews) – L’ex presidente Donald J. Trump ha vinto nella nottata tra martedì e mercoledì le primarie repubblicane in Virginia, Carolina del Nord, Oklahoma e Tennessee ed è apparso pronto a conquistare il Sud e forse tutti i 15 stati del Super Tuesday mentre il secondo gruppo di stati chiudeva i propri seggi elettorali alle 20 locali, le 2 del mattino italiane

Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, è rimasta a riporre le sue speranze nel piccolo Vermont, dove si è registrato un testa a testa con Trump. Dato che la Virginia ha scelto Trump, è al momento difficile immaginare – rileva il New York Times – in quale stato Haley potrà vincere se non riuscirà a proteggere il Vermont, uno stato democratico che ha comunque eletto un governatore repubblicano moderato nel 2016.