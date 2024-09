Usa2024,Sondaggi: Testa a testa tra Trump e Harris in stati swing

Roma, 19 set. (askanews) – Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da vari istituti di ricerca in collaborazione con vari media, la vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump sono impegnati in una serrata lotta nei sette stati, definiti swing, cioè oscillanti.

Il sondaggio del New York Times e del Sienna College, condotto prima del secondo attentato all’ex presidente, conferisce a livello nazionale un 47% di preferenze per entrambi i candidati, mentre nello stato oscillante della Pennsilvanya Harris supera Trump per 50% a 46%. Oggi il sondaggio di Fox News sostiene che a livello nazionale la Harris guidi su Trump di 2 punti.

Il sondaggio condotto da Emerson College Polling e il sito di notizie The Hill ha rilevato che Trump ha superato Harris in Arizona (49% contro 48%), Georgia (50% contro 47%), Pennsylvania (48% contro 47%) e Wisconsin (49% contro 48%). Harris ha superato Trump in Michigan (49% contro 47%) e North Carolina (49% contro 48%). Entrambi i candidati erano in parità al 48% in Nevada. Tuttavia considerando i margini di errore si può parlare di parità.

Gran parte degli intervistati concorda sul fatto che nessuno dei due candidati abbia dato degli indirizzi chiari sulle loro politiche.