Usa, Ctim: al via la campagna per il consumo di prodotti italiani nel mondo

Si è tenuto in web conferenza il Consiglio Direttivo del CTIM (Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo), allargato al Presidente del Comites New York, tarato sull’emergenza pandemia e con l’obiettivo di mettere a punto un trittico di strategie per l’immediato. “Il Ctim – si legge in una nota – si sta adoperando per offrire il proprio contributo al rimpatrio dei connazionali, come i 50mila giovani italiani che lavoravano a New York in bar, ristoranti e pizzerie e che al momento versano in gravi difficoltà economiche. Purtroppo da NY parte un solo volo al giorno per l’Italia con circa 90 posti disponibili su 200 totali, per via delle distanze di sicurezza. In questa direzione negli Usa il Ctim sta lavorando anche a sostegno della petizione online della giornalista del Tg1, Patrizia Angelini, al fine di supportare questo disagio. Per questa ragione negli Usa dovrebbe essere aperto un conto corrente ad hoc per raccogliere fondi da destinare all’emergenza, anche diretti alle esigenze dei nosocomi italiani”. Il Consiglio Direttivo ha anche ricordato il poliziotto Marco Di Franco, italiano di origine, da 21 anni in servizio al Chicago Police Department che ha perso la vita dopo aver contratto il Covid19 e ha strutturato una campagna tra i connazionali e le comunità di italiani nel mondo rivolta al consumo dei prodotti italiani.