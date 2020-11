Uscire vincitori dal Covid, il Corriere ne discute con Provenzano con Zigon, Areni e De Giovanni

“Ri-partire dal Mezzogiorno” è il titolo dell’appuntamento, promosso dal Corriere del Mezzogiorno, che si terrà martedì 17 novembre (ore 18),sulla home page del Corriere del Mezzogiorno e sui canali social Corsera e Corrmezz. Il direttore Enzo d’Errico ne discuterà con Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Annalisa Areni, regional manager Sud di Unicredit; Marco Zigon, presidente di Getra Spa; Maurizio de Giovanni, scrittore, editorialista Corriere della Sera /Corriere del Mezzogiorno . “La questione meridionale al tempo del Covid – si legge nell’articolo di presentazione di Natascia Festa – rimane quel che è, ma come tutte le crisi nasconde in sé il germe delle occasioni. Quali potrebbero essere quelle utili a ridurre il divario territoriale con il Nord del Paese e ancor più con l’Europa è una delle tracce che seguirà la conversazione. In in particolare al centro della discussione saranno posti alcuni interrogativi: quale ruolo gioco il recupero di legalità e il contrasto alla criminalità organizzata nella scelta del Sud come destinazione di importanti investimenti pubblici e privati? Quali opportunità può dare l’Europa del Green Deal al Mezzogiorno?. E domanda cruciale di dorsiana memoria: che cosa manca alla classe dirigente del Mezzogiorno affinché assicuri una solida cultura di governo al territorio?». Centrale è il ruolo del sistema bancario per supportare a ripartenza delle aziende. Sarà anche offerta una riflessione sull’efficacia di alcune misure come gli sgravi fiscali o la quota del 34% degli investimenti totali al Sud”.