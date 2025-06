Uscito il video “Francesca” nuovo singolo di Francesca Michielin

Milano, 11 giu. (askanews) – È fuori ora su YouTube il videoclip di “Francesca”, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori ovunque da venerdì 30 maggio (Columbia Records/Sony Music Italy) e che ha debuttato come terza più alta nuova entrata in Airplay e terzo brano con il maggior incremento di punti della settimana di uscita.

Attraverso la visione straordinaria di Danilo Bubani -regista e direttore creativo che vanta la collaborazione con numerosi artisti della scena musicale italiana- e la produzione di FELINE STUDIO, il videoclip di “Francesca” si apre con una scena apparentemente ordinaria: una seduta di terapia tra Francesca e la sua psicologa EMDR, interpretata da una straordinaria Margherita Buy, che racconta: “Sono stata molto contenta di aver preso parte a questo videoclip. Ho incontrato Francesca qualche anno fa in una trasmissione televisiva, ma sul set ho avuto l’occasione di conoscerla meglio. Umanamente Francesca è particolarmente vicina a quello che a me piace in un artista, ha una grande sensibilità, una messa in discussione di tante cose, un’apertura verso altre forme d’arte e per me, partecipando a questo videoclip, è stata la stessa cosa: ho conosciuto persone che lavorano in un campo diverso ed è sempre un arricchimento. Mi sono divertita ma sono stata anche molto lusingata da questa richiesta di partecipazione. Il videoclip di questo brano ha una sua verità, è in qualche modo diverso dai video che si registrano adesso e questo mi ha molto colpito. Ha una grande sincerità, ed è quello che vuole trasmettere Francesca. Auguro a questo progetto una lunga vita”.

In un’atmosfera intima e sospesa, Francesca si perde in un flusso di parole e riflessioni evocando l’enigmatico sogno ricorrente: sole basso sul campo di atletica, tutti la guardano con attenzione, come se da un momento all’altro dovesse fare qualcosa. Francesca si sente un’interferenza. Il confine tra percezione e realtà si fa sempre più sottile, Francesca insiste, fa domande, fino a chiedere se è davvero impazzita. Con una climax surreale, la tensione sale, il volto di Francesca cambia, si trasforma, svelando una nuova identità, la sua vera identità. Inizia così un potente e simbolico viaggio visivo che mette in discussione l’idea di normalità e restituisce dignità a quella diversità che, forse, è solo una diversa forma di verità.

“Quando ho ascoltato la canzone di Francesca ho pensato che raccontasse proprio quel momento preciso in cui gli altri ti definiscono con una parola sbagliata e tu provi a scrollartela di dosso ma finisce che ci cresci dentro. A me non ha mai spaventato sentirmi diverso ma è sempre stato faticoso spiegarlo agli altri. Per questo ho cominciato a trasformarlo in storie a volte letterali come in questo video dove essere alieno non è più una metafora. Con Francesca poi ci siamo trovati subito. È un’artista che vive la musica come un gesto di devozione, non la tratta come un mestiere ma la protegge come se fosse un segreto da non banalizzare mai. Quando le ho proposto di stravolgere l’interpretazione del brano ha detto sì senza difendersi, senza tutelarsi, e questo vale tutto. Questo videoclip è la mia maniera di raccontare cosa succede quando smetti di chiedere il permesso per essere ciò che sei e inizi a mostrarti per intero anche se fa paura, anche se sei verde”, spiega il regista Danilo Bubani.

Aggiunge Francesca: “Il claim del brano è ‘francesca è impazzita’, simbolo di quella sensazione scaturita dal sentirsi spesso fuori luogo. Questo video vuole invitare tutti a essere se stessi, anche con i propri lati più oscuri, introspettivi e liberare la propria energia. Lavorare con Margherita Buy è stato davvero incredibile, non mi sarei mai aspettata di vederla sul set: è stata super sensibile, si è calata perfettamente nella parte ed è stato un grande onore lavorare con lei”.

Scritto dalla stessa cantautrice e musicista in collaborazione con Galea, Kaput e Francesco “Katoo” Catitti (anche produttore del brano), “Francesca” parla della scelta di allontanarsi da ciò che ci fa sentire fuori posto e tornare in un luogo sicuro nel tentativo di cercarsi e cercare di capirsi. Il brano è un forte grido consapevole diviso tra ciò che si vorrebbe essere e quello che si deve essere, è lo specchio di una generazione cresciuta in una società spezzata, vittima di fratture sociali e tensioni politiche. Con sonorità pop rock decise, FRANCESCA ci restituisce una Michielin ancora più autentica e incisiva, che ci entra nella testa e ci resta, senza dover più chiedere il permesso.

Anche “Francesca” risuonerà live il 4 ottobre all’Arena di Verona in occasione di michielin30 – tutto in una notte, lo speciale appuntamento in musica con cui Francesca Michielin segnerà il suo debutto nell’iconica venue in compagnia di Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi. Un vero e proprio diario live che Francesca condividerà con il pubblico per ripercorrere i momenti più significativi dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palcoscenico.

