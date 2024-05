Usque ad finem! Nell’Anfiteatro di Pompei tornano gladiatori e legionari

di Fiorella Franchini

“O campani, in quella vittoria/siete morti insieme ai nocerini” è uno dei numerosi graffiti ritrovati a Pompei che testimoniano una singolare vicenda accaduta nella città vesuviana nel 59 d.C. quando, fuori l’anfiteatro cittadino, poco prima dell’inizio dei ludi gladiatori organizzati per quella giornata, scoppiò una terribile rissa tra Pompeiani e Nocerini. S’incominciò con parolacce, si passò al lancio di pietre, poi spuntarono le armi, vietate dalle leggi romane, che fa supporre agli studiosi la presenza di antichi contrasti tra le due popolazioni. Gli ultimi studi ci raccontano che durante il principato di Nerone la colonia di Nocera venne rafforzata con l’immissione di nuovi veterani e l’assegnazione di nuove terre a scapito di Pompei, circostanze che ingenerarono e inasprirono i risentimenti nell’animo di molti Pompeiani. D’altra parte ai Nocerini non faceva piacere che la città rivale disponesse di un imponente anfiteatro capace di ospitare circa ventimila persone.

Le tensioni esplosero in occasione dello spettacolo organizzato da Livineio Regolo, forse per stemperare gli animi, forse per mostrare la superiorità della scuola gladiatoria cittadina. Ben tremila Nocerini morirono in quella rissa e, per la prima volta, il Senato romano decretò la squalifica dell’Anfiteatro per dieci anni e l’esilio per i responsabili e gli organizzatori. Oltre alle scritte e ai riferimenti degli storici, dell’episodio esiste anche una testimonianza iconografica, una pittura rinvenuta in una domus pompeiana, la casa di Aniceto, oggi al esposta al MANN, che ricostruisce visivamente quanto accaduto nell’arena, sugli spalti e fuori l’anfiteatro. Un luogo iconico di passioni e di ideali, teatro di vicende sportive, politiche, sentimentali. All’Anfiteatro si trovavano molti Pompeiani quando il Vesuvius decise di mostrare la propria forza distruttiva. I Gladiatori, pur nella loro condizione di subalternità, erano idolatrati dal pubblico, ricercati dalle matrone e dai politici nonché dagli uomini d’affari, oggetto di sentimenti agonistici, di scambio di favori elettorali, di desiderio e di transazioni economiche.

Il Parco archeologico di Pompei, in collaborazione con la Dyron Consulting – Reenactment e public history, con la sezione Classis Misenensis (Flotta Navale di Miseno), operante dal 2008 in attività di ricostruzione storica sul territorio nazionale e internazionale, riporta nell’arena gladiatori e legionari romani. Un’occasione rivolta ai visitatori per partecipare a una dimostrazione di vita militare e di giochi dell’epoca, con i soldati che mostreranno l’addestramento con il gladio, tipica arma del militare romano, i movimenti della formazione a testuggine; mentre i gladiatori si alleneranno per dimostrare la propria abilità all’Imperatore Tito e alla sua Corte, agli Ufficiali romani al Prefetto della flotta di Miseno, Plinio il Vecchio: “Usque ad finem, Fino alla fine”.

Inoltre, al Foro avrà luogo la rievocazione di una cerimonia religiosa, cui seguirà un corteo storico che si sposterà verso l’Anfiteatro passando per via dell’Abbondanza.

Non una semplice teatralizzazione in costume ma un evento realizzato con un’attenta e filologica ricostruzione dell’abbigliamento e delle tecniche dell’epoca, nel rispetto dei principi e delle regole della rievocazione storica che cerca di ricreare un’ambientazione del passato ricostruendo repliche di reperti archeologici come armi, utensili, abiti e usandoli praticamente. Un progetto di archeologia sperimentale che permette di capire concretamente la quotidianità di pratiche, di gesti, di abitudini di un tempo ormai lontano.

Appuntamento a Pompei il 19 maggio e l’8 settembre 2024. L’evento che durerà un’ora è per posti limitati. È consigliata la prenotazione e l’acquisto su piattaforma TicketOne Special Tour per garantirsi la disponibilità di posti, costo 5 euro.

Come per gli antichi pompeiani godiamoci un buon divertimento: “venari, lavari, ludere, ridere: hoc est vivere”, “andare a caccia, fare il bagno, giocare, ridere: questo è vivere”.