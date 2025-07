Ussi, nel nuovo Annuario la prima foto dell’Italia verso le Olimpiadi 2028

di Marco Milano

“Chi, dove, quando, come e perché: tutto lo sport italiano, da chi lo fa a chi lo racconta, in una pubblicazione ormai storica”. È uscito, a poche settimane dalle elezioni del Coni e del Cip l’Annuario della Stampa Sportiva Italiana (USSI), curato da Michele Corti e Marco Callai e giunto alla sua ventisettesima edizione. Il volume come sempre raccoglie “il mondo sportivo fotografato dopo i rinnovi delle cariche dirigenziali nazionali, regionali e provinciali, insieme a una panoramica dettagliata sull’informazione sportiva e sui suoi protagonisti: i giornalisti professionisti e pubblicisti di carta stampata, agenzie, tv, radio e web”. All’interno dell’Annuario Ussi tutti i dati relativi alle redazioni nazionali e locali di agenzie, quotidiani, radio, televisioni e testate web insieme ai riferimenti di tutti i giornalisti sportivi. Analogo censimento per l’intero movimento sportivo con la “fotografia” di Coni e Cip con le strutture nazionali e regionali delle cinquanta Federazioni Sportive Nazionali, delle tredici Discipline Sportive Associate, dei quattordici Enti di Promozione, delle diciannove Associazioni Benemerite, delle Leghe sportive e dei Corpi Militari e Civili. E ci sono, inoltre, quattro speciali focus speciali, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” e “Napoli 2026 Capitale Europea dello Sport”. La copertina dell’Annuario immortala Federica Brignone (Sport Invernali), Alice d’Amato (Ginnastica), Giovanni De Gennaro (Canoa), Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (Ciclismo); Marta Maggetti (Vela), Niccolò Martinenghi (Nuoto), Stefano Raimondi (Nuoto paralimpico), le squadra azzurre di spada femminile (Mara Navarria, Giulia Rizzo, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo) e pallavolo femminile, il quattro di coppia maschile (Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento) di Canottaggio, Elisabetta Mijno e Stefano Travisani (Tiro con l’Arco). All’interno dell’Annuario, sono presenti gli interventi delle “stelle” Alice Bellandi (Judo), Rossella Fiamingo (Scherma), Marta Maggetti (Vela), Angela Procida (Nuoto paralimpico), Laura Rogora (Arrampicata Sportiva), Gabriel Soares (Canottaggio), Silvana Stanco (Tiro a Volo) e Stefano Travisani (Tiro con l’Arco). “In epoca social, multimediale, l’Annuario dell’Ussi vede, non paradossalmente, crescere di anno in anno la propria importanza e unicità – ha detto il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola – Nomi, storie, territori, imprese e scenari, con l’ampia parte dedicata a chi racconta lo sport, ne fanno uno strumento indispensabile col fascino della consultazione manuale che – non dimentichiamolo – dà l’idea di una certezza e non di una cosa ancora da verificare”. L’Annuario Ussi censisce inoltre gli iscritti Ussi sul territorio e pubblica tutti i dati del Consiglio Nazionale e dei Gruppi Regionali dell’Unione Stampa Sportiva Italiana che si sono rinnovati nel 2025. Presente come per tradizione il capitolo dei giornalisti divisi per discipline sportive di competenza e le pagine dedicate ai colleghi dell’Uiga (Automotive). “Abbiamo atteso le elezioni di Coni e Cip per uscire con una edizione completamente aggiornata – ha spiegato il direttore dell’Annuario Ussi Michele Corti – Censire il mondo dello sport e dei media è davvero un’impresa olimpica e la nostra medaglia sono gli attestati di stima di colleghi e dirigenti sportivi che continuano a fruire di questa guida confermandoci di esser sempre preziosa e insostituibile”. L’Annuario tocca, dunque, quota ventisette, e fondato nel 1995 da Gian Luigi Corti, storico dirigente dell’Ussi, è da sempre un punto di riferimento nel mondo dei media e dello sport con una capillare distribuzione a giornalisti, dirigenti sportivi, addetti ai lavori legati al mondo dello sport su scala nazionale e territoriale. Gli interventi e i capitoli speciali dell’Annuario Ussi 2025 saranno pubblicati online sul sito www.annuariomediasport.it e sulla Newsletter “Media & Sport”.