Usura e racket: il male che rischia di diventare una piaga sociale

Dal “bisogno di normalità” – lavoro, casa, famiglia – che si trasforma in un incubo, alle imprese attanagliate dai debiti, aziende in difficoltà. La pandemia che ha reso la vita ancora più difficile ad esercenti e imprenditori alle prese con mancati guadagni e il caro bollette. E così la mano tesa che sembra innocua, offusca la mancanza di consapevolezza dei rischi legati all’usura, spinge ad accettare l’aiuto che viene dall’usuraio. Così imprese e persone comuni restano strozzate nella morsa dell’usura e del racket. Secondo l’ultimo “report nazionale sull’usura” di Confcommercio, racket e usura sono due fenomeni fortemente presenti nel nostro Paese, ancor di più in conseguenza del covid e ora anche degli eventi bellici.

I dati fotografano una situazione che coinvolge aziende e imprenditori, ma anche il tessuto sociale e culturale, che schiacciato dalla criminalità, non cresce e non fa crescere le comunità. L’usura è il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 27%). Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove l’usura è indicata in aumento del 30% delle imprese. Il racket è in crescita per il 21% degli imprenditori. Con la crisi che morde forte, tra gli aumenti vertiginosi dei costi dei carburanti e delle bollette, sempre più famiglie e imprese rischiano di finire nella morsa degli strozzini.

Quello dell’usura è un mondo sommerso, molto difficile da analizzare ma i venti problematici degli ultimi periodi e la crisi del sovra indebitamento lasciano pensare come le richieste di prestito da parte di famiglie e imprese che non riescono a pagare le bollette possano portare alla via dell’usuraio. Un mondo quello dell’usura che sta cambiando e si modernizza. Fioriscono le offerte di prestito di presunte società finanziarie che poi si rivelano, nei fatti, veri e propri usurai. Le reti sono professionalizzate: società finanziarie più o meno regolari, mediatori creditizi. Un circuito difficile da far emergere perché a differenza del passato, l’usuraio presta soldi in contanti e pretende rientri in contati. Niente più assegni post datati che lasciano troppe tracce.

In alcuni contesti territoriali – si legge nel report del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – l’avvento del covid19 ha ampliato le condizioni favorevoli alla diffusione dell’usura in uno scenario già compromesso da povertà e disagi economici. Oltre alla Campania e al Lazio, spicca anche l’Emilia Romagna, la Lombardia e la Puglia. Dalle spese primarie al pagamento dei dipendenti e dei fornitori, questi i campi in cui si annida il rischio dell’usura, sia familiare sia d’impresa. Usura, un reato subdolo che sfrutta un momento di fragilità economica. Per difendersi da questa pratica illegale, le potenziali vittime degli strozzini hanno diverse armi a disposizione. Sono numerose le organizzazioni no-profit che da anni combattono il racket e lo strozzinaggio. Un elenco è disponibile sul sito del ministero dell’Economia. Rivolgersi a loro, prima di chiedere un prestito o di presentare una denuncia, può essere una buona idea. Presso il ministero degli Interni, invece, è stato istituito un Fondo di Solidarietà che eroga un sostegno pubblico a chi viene colpito da episodi di strozzinaggio, si è però soggetti a delle condizioni.

Infine, è possibile smascherare i prestiti con tassi usurai consultando il sito web della Banca d’Italia che ogni trimestre pubblica le soglie massime consentite dalla legge per gli interessi applicati a qualsiasi tipo di debito, dai finanziamenti personali ai mutui. E’ bene non confondere il fenomeno dell’usura solo come figlio della società del consumismo che vuole trasformare i desideri in bisogni, ma frutto di un denaro divenuto sempre più potente ma anche sempre più piccolo nelle tasche, con un caro vita che non accentua a diminuire, anzi, spaventa ancora di più con gli effetti economici e sociali lasciati dalla pandemia e dagli eventi bellici che minacciano sempre di più i flussi economici.

Non mancano, certo, al latere le storie di ribellione e di denuncia al fenomeno che resta ancora troppo attuale e ramificato in tutto il Paese. Un problema che riguarda tutti, comprese le istituzioni, dove rimane ancora il disimpegno totale della politica sul fenomeno. Si sente forte il bisogno di interesse verso questo fenomeno, incentivando anche le denunce, che restano ancora poche, il danno che può fare la denuncia è più grave de non avere pagato la quota fissa. Oggi denuncia solo chi non ne può più. Alla base di tutto c’è la speranza. Quando non ne hai chiudi, quando ce l’hai, pensi che è possibile la rimonta, e con i fondi del Pnrr, si invoglia a resistere.