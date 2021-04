Usura, sette fondazioni del Sud lanciano l’allarme: La variante più pericolosa èsempre la mafia

Sette fondazioni a associazioni antiusura del Sud hanno lanciato un grido di dolore, un appello alle autorità in generale per chiedere di accelerare le azioni di sostegno alle imprese e alle famiglie piegate dalla crisi per un sostegno all’accesso al credito, soprattutto per prevenire il fenomeno. “Fate presto ma soprattutto fate, perché nei nostri territori la variante del covid esisteva già prima della pandemia e si chiama mafia, e della sua letalità l’economia del Sud ne conosce le conseguenze da tempo immemorabile”, scrivono in una lettera aperta le Fondazioni antiusura Interesse Uomo di Potenza, Paulus di Pozzuoli (Napoli), Nashak di Teggiano (Salerno), San Matteo apostolo di Cassano allo Jonio (Cosenza), De Grisantis di Ugento (Lecce), Exodus 94 di Castellammare di Stabia (Napoli) e l’associazione antiusura Don Puglisi di Portici (Napoli). “Negli ultimi cinque anni – scrivono – abbiamo realizzato circa 650 interventi di aiuto per un ammontare complessivo di quasi 8,5 milioni di euro. Famiglie nel 58% dei casi, ma anche piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e commercianti. Gente che non riusciva più a sostenere il costo della vita (nel 43% dei casi), costretta ad affrontare spese sanitarie troppo elevate (15%) o che all’improvviso si è trovata senza un lavoro (27%) o anche drammaticamente ostaggio della dipendenza da gioco (9%)”.

Nell’anno della pandemia le associazioni sono intervenute economicamente “in 140 situazioni per una prestazione di garanzia complessiva di circa 1.800.000 euro e ancora una volta sia in aiuto a famiglie, che in soccorso a commercianti e operatori economici. Almeno cinquanta sono state invece le persone che ci hanno confidato di essere in mano agli strozzini, e nella metà dei casi ci hanno chiesto di essere accompagnate alla denuncia”. Nelle quattro regioni l’usura “è sempre più un affare di mafia”. Una volta su dieci si riesce ad accompagnare le vittime alla denuncia. Finora le associazioni e le fondazioni in sette Tribunali si sono costituite parti civili in dodici grandi processi nei quali alla sbarra c’erano clan mafiosi, poi tutti condannati. L’appello viene rivolto “ai responsabili della cosa pubblica e a quanti hanno il potere di manovrare l’economia, quella piccola e quella grande” per mettere “subito e realmente in circolazione l’economia a sostegno promessa a tanti operatori economici in difficoltà, perché ormai da tempo si sono esaurite le loro ultime risorse e gli avvoltoi si aggirano sempre più intorno alle carcasse. Fate presto. Perché la rabbia monta dinanzi ad una liquidità ormai inesistente e ad una pressione fiscale, soprattutto da parte dagli enti locali, che è tornata a togliere il fiato”. Infine l’appello alla politica a “tornare ad esercitare il proprio primato e anche il proprio ruolo istituzionale di vigilanza nei confronti di quelle banche che paradossalmente proprio in questo tempo di emergenza stanno rescindendo le convenzioni con le donazioni, sancite tra l’altro dalla legge, ritenendo sempre più rischiosi i loro interventi, e delle tante banche che ci risultano essere sempre più latitanti dagli impegni assunti negli anni in cui sottoscrivevano protocolli di intesa”.