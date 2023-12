Utah piega Portland all’overtime, 7 punti per Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ha bisogno di un supplementare, Utah Jazz, per fare festa nella notta italiana della regolar-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Delta Center di Salt Lake City, il quintetto di coach Hardy piega all’overtime i Portland Trail Blazers per 118-113. Brogdon, Sexton e Sharpe si dividono la palma del più prolifico in campo con 25 punti a testa, contribuisce al successo della franchigia di patron Smith anche Simone Fontecchio: la quasi 28enne ala piccola pescarese, con un passato in Italia con le maglie di Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, termina a referto con 7 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 35 minuti di impiego. Dopo nove successi consecutivi si ferma Orlando Magic: al Barclays Center di New York, Brooklyn dilaga fino al 120-101 dell’ultima sirena con i 42 punti realizzati da Bridges, top-scorer della serata. Non bastano i 60 punti complessivi messi a segno dalla coppia Doncic-Jones per evitare la sconfitta casalinga dei Dallas Mavericks: a passare è Oklahoma City Thunder per 126-120 con 23 punti di Williams. Il ‘solitò Jokic, con un bottino personale di 36 punti, non basta ai Denver Nuggets, messi al tappeto per 123-117 dai Sacramento Kings. Affermazioni interne per i due team di Los Angeles: i Lakers hanno la meglio su Houston Rockets per 107-97 con 27 punti di Davis, i Clippers ‘brucianò in volata i Golden State Warriors per 113-112 con 25 di George. Antetokounmpo prende per mano i Milwaukee Bucks, che i impongono per 132-121 su Atlanta Hawks: 32 punti per il centro greco (stesso score di Young). Altri risultati: Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves 117-123; Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 101-110; Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 124-118; Miami Heat-Indiana Pacers 129-144; Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 116-109.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).