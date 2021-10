Sababa Security apre il suo primo ufficio fuori dall’Italia. Visti il potenziale economico e le numerose opportunità di business, l’azienda ha scelto l’Uzbekistan come base del suo hub principale nel Centro Asia. Per celebrare questo grande passo, Sababa Security ha tenuto un evento al Ministero dell’Innovazione della Repubblica dell’Uzbekistan per sottolineare l’importanza di soluzioni innovative per le aziende e il loro business e il ruolo fondamentale della sicurezza informatica per la loro corretta implementazione ed utilizzo. L’evento si è aperto con un discorso di benvenuto da parte dell’Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia Otobek Akbarov, che ha aiutato l’azienda a mettersi in contatto con rappresentanti di istituzioni educative, finanziarie e del commercio. Anche l’Ambasciatore dell’Italia in Uzbekistan, Agostino Pinna, ha dato il suo benvenuto alla nuova Azienda italiana in Uzbekistan e ha sottolineato l’importanza della comunicazione tra i due paesi, non solo a livello economico, ma anche nel campo delle tecnologie digitali e delle innovazioni legate alla Cyber Security. Tra i partecipanti all’evento, vi erano rappresentanti di diversi Ministeri dell’Uzbekistan, della Banca Centrale, di banche statali e commerciali, di aziende operanti nel settore automotive, IT e delle telecomunicazioni, nonché delle principali università di Tashkent. Durante l’evento, rappresentanti di Sababa, Linkem, Tatwir e Fintech Lab hanno fatto diversi interventi in merito ai futuri piani di crescita in Uzbekistan e alle strategie per assicurare la sicurezza delle tecnologie digitali in uso in numerose organizzazioni di diversi settori. “Siano rimasti davvero impressionati dalla velocità con cui il businesss si sviluppa qui in Uzbekistan. È la nostra quarta visita a Tashkent nel 2021. In questi mesi abbiamo concluso diversi accordi commerciali e stabilito importanti relazioni con grandi aziende”, commenta Alessio Aceti, CEO di Sababa. “Collaboriamo inoltre con diverse università. Il piano per il prossimo anno è quello di formare un team di tecnici qui a Tashkent che possa supportare le organizzazioni locali ed essere un punto di contatto con il nostro competence center in Italia” Sababa Security è un’Azienda italiana, con sede a Milano, che offre prodotti di sicurezza informatica, formazione e servizi gestiti per proteggere diversi ambienti IT e OT da minacce informatiche. Nasce nel 2019 da un’idea di Alessio Aceti e HWG, azienda leader e innovativa nel campo della sicurezza informatica, che da sempre ha investito nella ricerca di soluzioni per migliorare i prodotti offerti ai propri clienti in tutto il mondo. Le soluzioni di sicurezza di Sababa Security proteggono gli ambienti aziendali e le infrastrutture industriali dalle minacce cyber e cyber-fisiche. Sababa Security sviluppa, esplora e combina tecnologie di sicurezza che si adattano ai requisiti di ciascuna azienda, aiutando le imprese a soddisfare gli obiettivi aziendali e fornendo una visibilità unificata all’interno delle loro diverse parti.