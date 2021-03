V. Besana, contratto di sviluppo per un polo cerealicolo a San Gennaro Vesuviano

La V. Besana spa avvia l’iter per un contratto di sviluppo che prevede investimenti industriali e nel settore della ricerca per un importo complessivo compreso tra 12 e 15 milioni di euro. L’investimento si concentra a San Gennaro Vesuviano (Napoli), dove viene recuperato e riqualificato il vecchio stabilimento produttivo della Nappi spa. Il contratto di sviluppo rientra in un accordo di programma che prevede una quota di cofinanziamento della Regione Campania nell’ordine del 5/10 per cento dell’importo complessivo. Nuova occupazione, innovazioni che vanno dai processi produttivi all’area commerciale, consolidamento della leadership internazionale e del fatturato di V. Besana legato all’export (attualmente al 90 per cento del totale), creazione di un polo cerealicolo sono gli obiettivi principali di un programma che sarà completato entro il 2025. La V. Besana, azienda con ormai 100 anni di storia alle spalle, è attiva nel settore della lavorazione, trasformazione e esportazione di frutta secca, frutta disidratata, semi e cioccolato. Vanta un fatturato, al 2019, di 170 milioni di euro e, in Italia, 450 dipendenti dislocati presso le sedi di San Gennaro Vesuviano, Nola (Napoli) e Ogliastro Cilento (Salerno). Dal 2020 l’azienda è+ integrata al gruppo spagnolo Importaco SA pur mantenendo piena autonomia gestionale presso le sedi italiane, grazie alla presenza del presidente Pino Calcagni e dell’amministratore delegato Riccardo Calcagni. Il contratto di sviluppo, a cui Invitalia parteciperebbe con una quota di circa 7,5 milioni di euro, consentirebbe alla V. Besana di dirottare verso l’Italia parte degli ingenti investimenti che il colosso spagnolo Importaco ha programmato per il periodo 2021/2025.