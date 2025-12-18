“V2P”, identificare le mutazioni genetiche grazie a modelli avanzati di machine learning

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale e’ in grado di identificare non solo le mutazioni genetiche potenzialmente patogene, ma anche di prevedere il tipo di malattia che tali varianti possono provocare. Il metodo, denominato V2P (Variant to Phenotype), e’ stato sviluppato da un team dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai e descritto in uno studio pubblicato su Nature Communications, con l’obiettivo di accelerare la diagnostica genetica e supportare lo sviluppo di terapie per malattie rare e complesse. Gli strumenti oggi utilizzati in genetica clinica consentono di stimare se una mutazione sia dannosa, ma non permettono di stabilire quale patologia possa derivarne. V2P colma questo vuoto utilizzando modelli avanzati di machine learning che collegano le varianti genetiche ai loro effetti fenotipici piu’ probabili, come disturbi neurologici, immunitari o oncologici, fornendo un’informazione direttamente rilevante per l’interpretazione clinica. Il sistema e’ stato addestrato su un ampio database di varianti genetiche patogene e benigne, integrato con informazioni sulle malattie associate.

Nei test condotti su dati clinici reali e anonimizzati, V2P e’ riuscito a collocare la vera variante responsabile della malattia tra le prime dieci candidate nella maggior parte dei casi, riducendo in modo significativo il numero di mutazioni da valutare durante il processo diagnostico. “Il nostro approccio – spiega David Stein, primo autore dello studio – consente di individuare le modifiche genetiche piu’ rilevanti per la condizione di un paziente, migliorando sia la velocita’ sia l’accuratezza dell’interpretazione genetica, rispetto all’analisi tradizionale di migliaia di varianti”. Secondo gli autori, le potenzialita’ dello strumento vanno oltre la diagnosi. “V2P – sottolinea Avner Schlessinger, professore di Scienze farmacologiche all’Icahn School of Medicine at Mount Sinai – permette di identificare geni e vie biologiche strettamente associati a specifiche patologie, fornendo indicazioni utili per lo sviluppo di terapie mirate, in particolare nel campo delle malattie rare”. Attualmente il modello classifica le varianti in categorie ampie di malattia, ma il team punta a raffinarlo ulteriormente per prevedere esiti clinici piu’ specifici e integrarlo con altre fonti di dati. “Questo strumento – conclude Yuval Itan, co-autore senior – offre una visione piu’ chiara di come le variazioni genetiche si traducano in malattia e aiuta a passare piu’ rapidamente dalla comprensione dei meccanismi biologici all’identificazione di possibili approcci terapeutici personalizzati”. Lo studio rappresenta un ulteriore passo verso la medicina di precisione, in cui diagnosi e trattamenti possono essere adattati al profilo genetico individuale dei pazienti.