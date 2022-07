Vacanze, il Codacons: Quelle di quest’estate sono le più care degli ultimi 50 anni

“Le vacanze estive 2022 saranno ricordate come le piu’ care degli ultimi 50 anni, e i 27 milioni di italiani che si concederanno una villeggiatura dovranno fare i conti con rincari astronomici di prezzi e tariffe in tutto il settore turistico”. Lo afferma il Codacons, associazione dei consumatori – che lancia l’allarme sul caro-vacanze.

“Il salasso parte dai trasporti – spiega l’associazione – nell’ultimo mese secondo l’Istat le tariffe dei biglietti aerei internazionali sono infatti salite del +160,2% su base annua, i traghetti del 9,1%, la benzina e’ aumentata del 22,3% e il gasolio del 30,9%. Per dormire in albergo si spende in media il 15,8% in piu’ rispetto al 2021, mentre un pacchetto vacanza completo e’ rincarato in media del 5,7% mentre. Costosissimo mangiare: i prezzi degli alimentari sono saliti nell’ultimo mese del 10%, mentre bar e ristoranti hanno ritoccato i listini in media del +5%. Una vacanza di 10 giorni – in base alle stime del Codacons – costera’ quest’anno tra il 15,5% e il 20% in piu’ sul 2021, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento di spesa che potrebbe raggiungere i 199 euro procapite. Conto che risultera’ ovviamente piu’ salato per chi trascorrera’ le vacanze all’estero e dovra’ affrontare tariffe aeree proibitive”.