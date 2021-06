Vacanze, Dall’Ara: ‘Italiani miglior driver ripresa ma servono aiuti governo’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “L’evidente voglia di viaggiare degli italiani è certamente in miglior driver di crescita per il nostro settore ma purtroppo è ancora fortemente condizionata dai vincoli e dalle limitazioni agli spostamenti”. ”Auspichiamo che il settore venga almeno per l’anno corrente ancora supportato con risorse importanti”. Lo afferma il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara, in occasione della presentazione dell’indagine realizzata da italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group ‘Gli italiani e le vacanze della ripartenza’. ”Siamo confidenti ed ottimisti, viste le costanti rassicurazioni del Governo sulla riconosciuta importanza del turismo nell’economia del nostro paese”, aggiunge. Secondo il presidente è ”fondamentale” per il rilancio del turismo, in particolare anche dell’outgoing, ”l’apertura delle destinazioni internazionali e non solo di quelle europee, ma anche di quelle a lungo raggio come le mete esotiche, le Americhe, i Caraibi, l’oriente…”, sottolinea Dall’Ara.