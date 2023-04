Vacanze, Polinesia, Australia e Maldive mete “da sogno” degli italiani

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo della primavera, le belle giornate, le feste e i ponti in calendario, sempre più persone si spostano per una breve vacanza o una gita fuori porta, anche in questo ultimo weekend “lungo” appena trascorso. In generale, però, il periodo di vacanza preferito dagli italiani resta quello di ferragosto (39,2%), seguito subito dopo dal periodo natalizio (32%), particolarmente apprezzato tra la popolazione più giovane. La Pasqua e il ponte del 25 aprile – appena trascorsi – e l’imminente ponte del 1° maggio, invece, riscuotono un apprezzamento inferiore (18,4%), probabilmente anche perchè caratterizzati da una durata minore rispetto alle ferie agostane o quelle natalizie.

Luoghi lontani e paradisi terrestri sono tra le preferenze degli italiani per trascorrere un periodo di vacanza e relax. Polinesia (12,8%), Australia (11,9%), Maldive (11,5%), ma anche Stati Uniti sono le mete “da sogno” che mettono d’accordo quasi tutti. Meno scelte, invece, le capitali europee, che spesso sono la meta preferita per viaggi più brevi e non per trascorrere un periodo più lungo fatto di relax e vacanza al riparo dal caldo di agosto.

