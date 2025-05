Vacanze Romane sempre sognate, in modo particolare dai turisti americani

Il papato di Leone XIV sembra essere partito con il piede giusto. In coda al suo introhibo sul trono che fu di San Pietro, ancora un altro adempimento diplomatico con appendici religiose. Si sono intrattenuti con Il Papail Vice Presidente degli USA Vance, con al seguito la consorte. Appena terminato quel meeting, i due ospiti si sono concessi qualche ora da turisti, senza dubbio con uno spirito alleviato dagli echi del contenuto della “telefonata”. È probabile che, dopo un collegamento via etere in audio e in video tra Trump a Washington e Putin a Mosca, quest’ ultimo sarà definito per un certo lasso di tempo, in forma più che sintetica, semplicemente “la telefonata”. Fare paragoni è quasi sempre un esercizio mentale forzato, perchè il presupposto di tale comportamento solitamente è quello di accentuare la descrizione di lati positivi e di accennare appena quelli negativi o viceversa del termine di paragone. Cosi spesso non si rimane nei limiti dell’obiettività e non renderebbe merito a nessuno. È quindi opportuno tentare di fare, nei limiti del possibile, l’ interpretazione autentica del pensiero del Papa. Nella traccia dello stesso, inoltre, cercare di individuare il filo logico che corre tra una serie di ipotesi riguardanti gli atteggiamenti che Sua Santità ha già adottato o che sta per farlo. È importante ribadire ancora una volta che nel Capo della Chiesa brillano e continueranno a farlo, almeno due connotati determinanti: il pragmatismo anglosassone in versione a stelle e a strisce, quindi ancora più marcato, e la sua formazione di matematico che da sola dice tutto. Pertanto, oltre a incombere in studi religiosi, il Papa è cultore di una scienza che prevede il ragionamento cosiddetto “per assurdo” che, di per se, chiarisce bene la forma mentis di chi le si avvicina. Si aggiunga agli stessi il lungo tirocinio di Sua Santità in Perù, venti anni, all’inizio in veste di prete e poi in quella di vescovo, che, in qualita di “inviato speciale” della Chiesa Americana, ha svolto in quell’ angolo di America Latina, così il ritratto particolareggiato di Leone XIV sarà completo. Quanto fin qui riportato è solo il preambolo di un episodio che di per sè, resterà in ogni modo impresso nell’immaginario collettivo.Trump, assodato che Putin, anche se in videochiamata, era disponibile a aprire un dialogo con lui, gli ha telefonato e la loro conversazione è andata avanti per due ore abbondanti. Una parte della stessa, molto importante, è certa: i tre diretti interessati alla risoluzione della questione ucraina hanno accettato, con gradimento e incondizionatamente, l’offerta di Papa Prevost, da lui fatta personalmente e ripetuta “coram populo”: il Vaticano è disponibile a essere la sede delle trattative pro Ucraina che, almeno tale è l’augurio, non dovrebbero tardare a prendere il via. Per un caso fortuito o almeno estemporaneo, Roma si ritroverebbe a essere ancora “Caput Mundi’ nel senso più letterale dell’ espressione. Una riflessione: una proposta o offerta del genere a chi era titolare di alcuni parametri vitali della vicenda, in particolare al Past President degli USA ,come mai non sia stata fatta o quanto meno ipotizzata prima! Eppure c’erano stati scambi di amorosi sensi, riscontrabili negli scritti e nei comportamenti che hanno adoperato tra di loro i leaders di due super potenze, l’una del mondo, l’altra dello spirito. Stando così le cose, Roma e con essa l’Italia potrebbe ritornare, anche se a tempo determinato, a essere…Città aperta. Questa volta non nel senso in cui intese narrarla nel film omonimo il regista Rossellini, bensì come è stata realmente più volte in passato: crocevia di percorsi del sapere e delle civiltà nonchè culla di artisti di ogni genere. Non sarà scusato chi osserverà che il contenuto di questa nota non giustifica un certo orgoglio di essere Italiano. Anche perchè in un tempo molto lontano fu un privilegio poter usare l’espressione:

“Cives romanus sum”