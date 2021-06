Vaccinazione anti Covid, in Campania tutte le farmacie abilitate entro stasera

“Attualmente sono stati abilitati 650 operatori delle farmacie e altri 90 sono in via di abilitazione. Entro oggi finiremo l’attivazione di tutti”. Lo affermano all’Ansa fonti qualificate di Soresa, spiegando la procedura che sta rallentando l’attivazione delle vaccinazioni nelle farmacie di Napoli e della Campania. La procedura di attivazione è iniziata stamattina, spiegano da Soresa, e le Asl stanno passando a Soresa le richieste di abilitazione da parte delle farmacie. “Non è un problema di funzionamento dell’applicazione, che non ha problemi – spiegano – ma di abilitazione progressiva di tutti”.

Soresa sta proseguendo il lavoro di abilitazione delle farmacie per la vaccinazione in Campania. “In queste ore – spiegano dalla società regionale – si sta procedendo all’abilitazione di circa 90 operatori oltre i 650 già abilitati, l’attività di abilitazione degli operatori delle farmacie di Napoli e Provincia è iniziata nei primi giorni del mese di giugno. Si precisa, inoltre, che man mano che arriveranno gli elenchi dalle Asl si provvederà anche all’abilitazione delle nuove farmacie”.