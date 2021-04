La Regione ha comunicato i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi, 24 aprile 2021. “Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.071.587 cittadini. Di questi 412.681 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.484.268. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste”, si legge in una nota.