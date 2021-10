Vaccinazioni, oltre 8 milioni di dosi somministrate in Campania: seconda iniezione per 3.697.104 di cittadini

“Si comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.30 di oggi, quando, in Campania, sono stati superati gli 8 milioni di dosi somministrate”. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione Campania. “Complessivamente – prosegue la nota – al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 8.000.059. In Campania è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236”.